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محمد بن راشد: أعلنا نتائج تصنيف جميع المراكز على مستوى الدولة بكل شفافية

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محمد بن راشد: أعلنا نتائج تصنيف جميع المراكز على مستوى الدولة بكل شفافية محمد بن راشد: أعلنا نتائج تصنيف جميع المراكز على مستوى الدولة بكل شفافية

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،  عبر حسابه في تويتر، عن سعادته اليوم بوضع لوحة تصنيف خمس نجوم على مدخل هيئة الهوية بالبرشاء كأفضل مركز حكومي في تقديم الخدمات ورضا المتعاملين.

ودون سموه: "الإمارات هي الوحيدة عالميا التي تصنف مراكزها الحكومية بتصنيف النجوم الخاص بالقطاع الفندقي لأن من يزور مقرات هو ضيفنا ويستحق الأفضل".

"لدينا اكثر من 30 مليون مراجع و150 مليون معاملة سنويا عبر مراكز الخدمة وقمنا بتصنيفها جميعا لأن من حق المراجعين معرفة جودة الخدمة في مراكزنا".

كما أعلن سموه اليوم نتائج تصنيف جميع المراكز على مستوى الدولة بكل شفافية وهنأ المراكز المتفوقة .

وقال سموه: "وعدنا الناس قبل عامين بأن تكون مراكزنا الحكومية كالقطاع الخاص واليوم نظام تصنيف النجوم هو الأفضل دوليا في هذا المجال".
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