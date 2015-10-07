تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث الدابودية والهلايل للاستماع لمرافعة الدفاع

أجلت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات قنا والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محروس محمد على وعضوية المستشارين أيمن عفيفى سالم وإبراهيم سعيد الفقى وأمانة سر رمضان عرابى وفراج أمين وأحمد عمر وجبريل محمد نظر القضية رقم 2793 لسنة 2014 جنايات قسم ثان أسوان والمتهم فيها 163 شخصا فى أحداث الدابودية والهلايل لجلسة الغد لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين الحاضرين.

وحضر اليوم 88 متهما من بينهم 50 من عائلة الهلايل و38 من عائلة الدابودية من إجمالى 163 متهما من العائلتين يواجه المتهمون اتهامات قتل 28 من أفراد العائلتين والشروع فى قتل آخرين.

- اليوم.. جنايات قنا تستأنف محاكمة 163 شخصا فى فتنة "الدابودية والهلايل"

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