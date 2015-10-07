إحالة منتصر الزيات و5محامين للمحاكمة التأديبية لتغيبهم عن جلسةأنصار الشريعة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان والمنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة، لجلسة 21 أكتوبر لعدم اكتمال حضور أعضاء هيئة الدفاع.

وقررت المحكمة بجلسة اليوم إحالة كل من المحامى على إسماعيل، والمحامى منتصر الزيات، وسعيد جميل محمد، وسعيد حسن، وأحمد عباس حلمى، للمحاكمة التاديبية لتخلفهم عن الحضور أو ما ينوب عنهم، كما قررت المحكمة ندب 10 محامين اخرين للدفاع عن المتهمين.

وتم إيداع المتهمين قبل بدء محاكمتهم قفص الاتهام، وتبادلوا مع بعضهم الأحاديث الجانبية، كما حضر دفاع المتهمين، وعدد من الأهالى جلسة اليوم لحضور محاكمة ذويهم.

وأثبتت المحكمة حضور المحامين محضر الجلسة، وتبين تغيب بعض أعضاء هيئة الدفاع، بينهم المحامى على إسماعيل.