نيابة المنتزه تقرر حبس عاطل تخصص فى سرقة المتاجر بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول برئاسة المستشار محمد النويشى، حبس عاطل متهم بسرقة المتاجر بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات .

وكانت مباحث الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، تمكن من ضبط عاطل تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المتاجر من خلال كسر الأقفال .

كانت وردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة سرقات المتاجر تفيد قيام "محمود س ح" 23 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول المنتزه بارتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب كسر الأقفال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم ياسر سرى رئيس قسم مكافحة السرقات بالمديرية، تم ضبطه واعترف بارتكاب حادث القضية جنح أول المنتزه عن بلاغ "حسن ع ا " 24 سنة صاحب محل لبيع أدوات رياضية بسرقة عدد "48" بدلة رياضية – عدد "22" حذاء رياضيا – عدد "18" جورب رياضى عدد "29" تى شيرت من داخل مخزنه - الكائن بالعقار رقم 16 شارع الفلكى دائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وبإرشاده تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليه تعرف عليها، وتلت النيابة التحقيق.

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