القبض على تاجر مخدرات بحوزته 400 جرام هيروين فى الطالبية

ألقت مباحث الطالبية برئاسة المقدم محمد ربيع، القبض على "حريكه" أشهر تاجر للهيروين بالمنطقة وبحوزته نصف كيلو من مسحوق الهيروين قبل بيعه لعملائه بالمنطقة.

تلقى العميد درويش حسين مفتش قطاع غرب الجيزة إخطارا بقيام عامل ببيع الهيروين فى المنطقة، وعلى الفور أمر بسرعة القبض عليه.

وكشفت تحريات العقيد مدحت فارس مفتش قطاع الهرم والطالبية عن قيام "محمد ع" وشهرته "حريكه" 35 سنة عامل السابق اتهامه فى عدد (4) قضايا أخرهم (اتجار مخدرات) بالاتجار فى المواد المخدرة (مسحوق الهيروين المخدر) متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إعداد الأكمنة وخرجت قوة على رأسها المقدم سامح إدريس نأئب مأمور قسم الطالبية، ونجحت فى القبض على المتهم فى كمين أعد له وعثر بحوزته على 400 جم من مسحوق الهيروين المخدر ومبلغ 970 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء مجدى عبد العال بإحالته للنيابة للتحقيق.

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