أخبار عاجلة

العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
العين الثالثة: ك. إيهاب جلال يوضح مميزات اللاعب أحمد الشيخ في الملعب -
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية -
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية -
أمين سر «خارجية البرلمان»: ما يحدث في سوريا تصعيد خطير -
مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات محدودة -
مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة -
برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على تاجر مخدرات بحوزته 400 جرام هيروين فى الطالبية

Google+ Print
القبض على تاجر مخدرات بحوزته 400 جرام هيروين فى الطالبية القبض على تاجر مخدرات بحوزته 400 جرام هيروين فى الطالبية
ألقت مباحث الطالبية برئاسة المقدم محمد ربيع، القبض على "حريكه" أشهر تاجر للهيروين بالمنطقة وبحوزته نصف كيلو من مسحوق الهيروين قبل بيعه لعملائه بالمنطقة.

تلقى العميد درويش حسين مفتش قطاع غرب الجيزة إخطارا بقيام عامل ببيع الهيروين فى المنطقة، وعلى الفور أمر بسرعة القبض عليه.

وكشفت تحريات العقيد مدحت فارس مفتش قطاع الهرم والطالبية عن قيام "محمد ع" وشهرته "حريكه" 35 سنة عامل السابق اتهامه فى عدد (4) قضايا أخرهم (اتجار مخدرات) بالاتجار فى المواد المخدرة (مسحوق الهيروين المخدر) متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إعداد الأكمنة وخرجت قوة على رأسها المقدم سامح إدريس نأئب مأمور قسم الطالبية، ونجحت فى القبض على المتهم فى كمين أعد له وعثر بحوزته على 400 جم من مسحوق الهيروين المخدر ومبلغ 970 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء مجدى عبد العال بإحالته للنيابة للتحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365