إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بطريق "السخنة - البحر الأحمر"

استقبلت مستشفى السويس العام صباح اليوم الأربعاء، شخصين مصابين بكسور وكدمات على خلفية انقلاب وتصادم سيارتين بطريق السخنة البحر الأحمر.

تلقى اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس إخطارا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارتين ملاكى بالكيلو 60 بطريق السخنة البحر الأحمر، مما أسفر عن إصابة شخصين وتوقف الطريق قرابة 20 دقيقة حتى تم رفع مخلفات الحادث.

وقال مصدر طبى فى تصريحات خاصة، إن المصابين فى حالة مستقرة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لتولى التحقيقات.