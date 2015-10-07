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بدء محاكمة 23 متهما فى قضية "كتائب أنصار الشريعة"

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بدء محاكمة 23 متهما فى قضية "كتائب أنصار الشريعة" بدء محاكمة 23 متهما فى قضية "كتائب أنصار الشريعة"
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان والمنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، نظر محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة، ومن المقرر أن تفض المحكمة الأحراز بجلسة اليوم.

وتم إيداع المتهمين قبل بدء محاكمتهم قفص الاتهام، وتبادلوا مع بعضهم الأحاديث الجانبية، كما حضر دفاع المتهمين، وعدد من الأهالى جلسة اليوم لحضور محاكمة ذويهم. وأثبتت المحكمة حضور المحامين محضر الجلسة، وتبين تغيب بعض أعضاء هيئة الدفاع، بينهم المحامى على إسماعيل.

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مصر 365

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