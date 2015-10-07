زيزو للاعبي الأهلي: مباراة الزمالك فرصتكم لمصالحة الجمهور

أكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدرب الأهلي المؤقت للاعبي الفريق أنهم يمتلكون فرصة كبيرة لاستعادة ثقة جماهير القلعة الحمراء من خلال مباراة السوبر المصري المقبلة.

ويواجه الأهلي وصيف الدوري والكأس الزمالك بطل المسابقتين الخميس المقبل في الإمارات في كأس السوبر المصرية التي يحمل لقبها بالفوز على الأخير العام الماضي بركلات الترجيح.

واجتمع زيزو مع لاعبي الأهلي صباح الأربعاء وأكد لهم أن ما حدث في الفترة السابقة يعتبر كبوة جواد ليس إلا وأنهم مطالبين بتحسين النتائج خلال الفترة المقبلة.

وقال زيز للاعبين إن الجمهور ومجلس إدارة الأهلي ينتظر منهم وجها مغايرا عن المباريات السابقة وأن لقاء السوبر هو خير بداية لعودة الفريق لمساره الطبيعي.

وكلف مجلس إدارة الأهلي زيزو بقيادة الفريق في مباراة السوبر لحين الاستقرار على مدير فني أجنبي بعد إقالة فتحي مبروك.