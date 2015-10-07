مدرب الأهلي – المحلل السعودي الشهير لـ في الجول: شيئان فقط يمتاز بهما باكيتا .. وهذا البرتغالي هو الأنسب

ما هي مميزات البرازيلي كارلوس باكيتا المرشح لتدريب الأهلي؟ وهل هو الأنسب لقيادة المارد الأحمر؟ أسئلة من FilGoal.com يُجيب عنها المحلل السعودي الشهير خالد الشنيف.

الأهلي ودع الكونفدرالية ليكتب نهاية موسمه بلا بطولات. ليوجه الشكر بعدها لكلا من فتحي مبروك وعلاء عبد الصادق ويعلن تولي عبد العزيز عبد الشافي زيزو مسؤولية تدريب الفريق حتى مواجهة السوبر ضد الزمالك.

وأكد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي أن المدرب السابق لمنتخب السعودية ونادي الهلال السعودي كارلوس باكيتا مرشح قوي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

على الجانب الأخر أكد باكيتا إنه مهتم بالعمل مع النادي الأهلي. (طالع التفاصيل)

http://www.filgoal.com/arabic/news.aspx?NewsID=173149

وتواصل FilGoal.com مع خالد الشنيف المحلل السعودي الشهير للحديث عن باكيتا الذي درب في السعودية. فهل هو مناسب للنادي الأهلي؟

مميزات باكيتا

وقال الشنيف لـFilGoal.com: "هنالك شيئان يمتاز بهما باكيتا بشدة".

وأوضح "الجانب الدفاعي أولا. هو يعتمد على خطة دفاعية مع الاعتماد على المرتدات السريعة الهجومية".

وأضاف "هذا واضح بشدة. فأي فريق يقوم باكيتا بتولي مسؤولية تدريبه يكون هذا الفريق هو الأقوى دفاعيا طوال الموسم. مهما كان أسم الفريق".

وعن الميزة الثانية قال المحلل السعودي الشهير: "الركلات الثابتة. هو مدرب يهتم بشدة بالركلات الثابتة وممتاز جدا جدا جدا في الاستفادة منها وتدريب لاعبي فريقه على كيفية تنفيذها. سواء ركلات ركنية أو ركلات ثابتة".

هل هو يناسب الأهلي؟

أجاب الشنيف قائلا: "في حقيقة الأمر الأهلي فريق كبير للغاية ويقدر على جلب من هو أفضل".

وأكمل حديثه قائلا: "باكيتا برازيلي. والمدرب البرازيلي يُعرف عنه دائما ضعف شخصيته".

وأردف "أسم الأهلي كافي لجلب مدرب أفضل وأكبر من باكيتا".

المدرب الأنسب؟

"نعم أستطيع أن أخبرك بأسم متوفر في السعودية أيضا وأفضل من باكيتا".. هكذا أجاب المحلل السعودي عن (هل يوجد من هو في السعودية وأفضل للأهلي من باكيتا؟).

وقال الشنيف لـFilGoal.com: "البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي التعاون السعودي أفضل بكثير وهو الأنسب للأهلي".

وعن جوميز أتم الشنيف حديثه قائلا: "هو مدرب ممتاز بكل ما تحمله الكلمة. منظم يعتمد على الكرة الهجومية السهلة الحديثة. هو ممتاز ممتاز ممتاز".

وكان نادي التعاون السعودي قد نفى في وقت سابق وجود أي نيه لإدارة الفريق في إقالة جوميز بعدما خرجت أنباء تشير لاقتراب رحيله إلى الأهلي. (طالع التفاصيل)