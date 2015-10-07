من المران - كوبر يعمل لتجهيز باسم وجمال سويا.. ويحضر جبهتين قويتين

عمل هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر خلال تدريبات يوم الثلاثاء على تجهيز باسم مرسي وعمرو جمال سويا.

منتخب مصر يلعب أمام السنغال يوم الخميس المقبل وديا قبل مواجهة السنغال أيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال مران المنتخب الثلاثاء عمل كوبر في وحدة التدريبات على عمل الثنائي باسم مرسي مع عمرو جمال.

وحضر كوبر جبهة يمنى من عمر جابر مع محمد صلاح. وفي اليسار كان يعمل محمد عبد الشافي مع محمود عبد المنعم "كهربا".

كذلك اهتم كوبر ببناء الهجمات من منتصف الملعب مع ثنائي الوسط محمد النني وعمرو وردة.

ومنح كوبر راحة لأحمد حسن مكي وطارق حامد وسعد سمير وصبري رحيل وباسم علي بعد شعور الثماني بإجهاد.