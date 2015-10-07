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الأهلي ينفي شائعات إقالة هيثم عرابي

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الأهلي ينفي شائعات إقالة هيثم عرابي الأهلي ينفي شائعات إقالة هيثم عرابي

"أرحموا الأهلي وأرحموا محمود طاهر وأرحموا مجلس إدارة الأهلي" .. هكذا وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالته إلى الإعلام في التعامل مع أزمة الأهلي.

الأهلي ودع الكونفدرالية ليعلن بعدها توجيه الشكر لكلا من فتحي مبروك المدير الفني وعلاء عبد الصادق مدير الكرة.

وأعلن الأهلي عن تولي عبد العزيز عبد الشافي زيزو كمدير فني للفريق في لقاء السوبر ضد الزمالك على أن يتم التعاقد مع مدرب أجنبي عقب المباراة.

وعن أزمة الأهلي قال مرتضى منصور: "أنا المنافس التقليدي للأهلي وأقول للجميع أرحموا الأهلي".

وأضاف في تصريحات لقناة النهار "لا يجوز أن يشن الإعلام هجومه عليه الأهلي. على الإعلام أن يبني الأهلي وعندما يقف ويستعيد عافيته وقتها ينتقده".

وأستكمل حديثة قائلا: "الأهلي يحتاج لمن يطبطب عليه حتى يستعيد عافيته لأن لا طعم للفوز بالألقاب والمنافس التقليدي لك واقع".

وأتم "أنا ضد هدم الأهلي".

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