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أردوغان يهدد روسيا برد من "الناتو" حال تعرض الأراضى التركية لهجوم

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أردوغان يهدد روسيا برد من "الناتو" حال تعرض الأراضى التركية لهجوم أردوغان يهدد روسيا برد من "الناتو" حال تعرض الأراضى التركية لهجوم
توعد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، موسكو برد من حلف شمال الأطلسى "الناتو" الذى يضم تركيا فى عضويته، على أى هجوم تتعرض له الأراضى التركية اختراق المجال الجوى لبلاده، محذرًا روسيا من خسارة "صداقتها" مع تركيا.

وقال أردوغان فى تصريحات نقلتها الـcnn خلال تواجده فى بلجيكا، إن حلف الناتو اتخذ موقفا حيال "الانتهاك الروسى للمجال الجوى التركى" مبديًا ثقته بأن الحلف سيستمر فى اتخاذ الموقف عينه باعتبار أن أى هجوم على تركيا هو "هجوم على الناتو".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أردوغان تحذيره لموسكو من مغبة فقدان العلاقات مع أنقرة قائلا "ينبغى على روسيا أن تعرف أنها إن فقدت دولة صديقة كتركيا، التى تربطها بها علاقات تعاون فى الكثير من المجالات، فإنها ستفقد أشياءً كثيرة".

وأشار أردوغان إلى أن بلاده تستضيف أكثر من مليونى لاجئ سورى، ونحو 300 ألف عراقى فى أراضيها، دون التمييز بين مسلم، وإيزيدى، ومسيحى، مضيفا "بشار الأسد تسبب بمقتل نحو 350 ألف شخص، ويمارس إرهاب دولة، غير أن هناك من يحميه، مثل إيران وروسيا".

وتطرق أردوغان إلى برنامج تدريب وتجهيز قوات المعارضة المسلحة، والمنطقة الآمنة، قائلا "هناك من يفسر المنطقة الآمنة على أنها منطقة عازلة، وهذا شىء خاطئ، لأنها تعد منطقة خالية من الإرهاب، لنقل السوريين إليها فى حال استعدت نقلهم إلى منطقة ما داخل بلادهم، وتسكينهم فيها".

يذكر أن أنقرة كانت قد استدعت السفير الروسى لديها لإبلاغه رسميًا باحتجاجها على ما وصفته بـ"خرق جوى" لأجوائها قامت به الطائرات الروسية التى تقول موسكو إنها تستهدف تنظيم داعش.
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