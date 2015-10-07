جون كيرى يطرح على مجلس الأمن القومى إقامة حظر جوى فى سوريا

قال مسئولون بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير الأمريكى جون كيرى رفع من إمكانية إقامة منطقة حظر جوى فى سوريا لحماية المدنيين رغم معارضة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لهذه الفكرة.

وذكر المسئولون –حسبما ذكرت شبكة cnn-أن كيرى طلب من موظفيه بحث الفكرة خلال اجتماع مجلس الأمن القومى، الذى عقد الأسبوع الماضى، حيث ناقش أوباما مع عدد من مستشاريه استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب الأهلية فى سوريا.

وقال مسئول رفيع إن "كيرى يرغب فى إعادة مناقشة هذه الفكرة والتعامل معها بصورة أكثر جدية"، مضيفا أن كيرى لطالما شدد على ضرورة تطبيق استراتيجيات أكثر قوة وفاعلية فى سوريا.

وفيما تركز النقاش فى الاجتماع على المنطقة الشمالية على الحدود مع تركيا، قال مسئولون إن هناك نقاشا آخر يدور حول إمكانية إقامة منطقة حظر جوى على الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن.

وفى الوقت الذى لم يتم رفض الفكرة تماما من قبل البيت الأبيض، أكد مسئولون أمريكيون أن القضية لم تؤخذ حتى الآن على محمل الجد.

وأضاف مسئولون: "ما تبحث فيه وزارة الخارجية الأمريكية هو طرق لزيادة الضغط على تنظيم داعش فى العراق والشام، والتخفيف من الوضع الإنسانى السىء، وأن تلعب الدبلوماسية دورا أكبر فى حل الصراع الدائر".