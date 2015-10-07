صحيفة أمريكية: ساسة عراقيون يدعون روسيا لضرب داعش فى العراق

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن أعضاء البرلمان العراقى من الشيعة والمسئولين الشيعة فى البلاد، يحثون روسيا على قصف مواقع تنظيم داعش داخل العراق، وهو التصعيد الذى من شأنه يزيد التوترات مع واشنطن ويزيد مخاطر الصدامات بين القوتين.

وتشير الصحيفة الأمريكية، الأربعاء، منذ بدء موسكو حملة القصف فى سوريا، الأسبوع الماضى، فإن الساسة العراقيين الشيعة، توحدوا بشكل كبير فى الإشادة بالتخدل الروسى ودعوا حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادى لدعوة روسيا للالتحاق بالقتال.

كما أعرب العبادى عن ترحيبه بضربات جوية روسية مماثلة فى بلاده طالما سيتم تنسيقها مع التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة ضد داعش.

وقال معين الخادمى، المتحدث باسم قوات بدر، الميليشيا الشيعية والحزب السياسى الذى يلعب دورًا فى الصفوف الأمامية المقاتلة ضد تنظيم داعش: "نرحب بالضربات الجوية الروسية فى العراق للمساعدة فى استهداف مواقع تنظيم داعش وخطوط الإمداد الرئيسية القادمة من سوريا".

وأضاف المسئول العراقى "نرحب بروسيا لأنها تمتلك تكنولوجيا عسكرية متطورة ويمكنها مساعدتنا بالمعلومات الاستخباراتية".