قائد الجيش الثالث‎ يضع أكاليل الزهور على «الجندي المجهول»

قام اللواء محمد عبدالله، قائد الجيش الثالث الميداني، ويرافقه اللواء جمال عبدالبارئ، مُساعد الوزير مدير أمن السويس، واللواء العربي السروي، مُحافظ السويس، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بقيادة الجيش الثالث الميداني، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في إطار احتفالات نصر الـ6 من أكتوبر العظيم.

وقام اللواء أمير طه، مُساعد وزير الداخلية لمدن القناة، بتقديم هدية تذكارية لقائد الجيش الثالث الميداني، وقام اللواء جمال عبدالبارئ، بتقديم درع المديرية للواء محمد عبدالله، تهنئةً بمناسبة بذكرى النصر العظيم.