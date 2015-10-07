المبعوث الأممي: الإعلان عن مقترح حكومة وحدة وطنية في ليبيا

قال مبعوث الأمم المتحدة للحوار السياسي الليبي “برناردينو ليون”، إنه سيتم الإعلان، مساء اليوم الأربعاء، عن مقترح حكومة وحدة وطنية ليبية، معربًا عن أمله في أن يتحقق ذلك.

وأضاف “ليون” في تصريحات له ، مساء أمس الثلاثاء، من مدينة الصخيرات المغربية التي تستضيف حاليا جولة من المفاوضات بين أطراف الأزمة الليبية: ”نأمل أن نتكمن غدا مساء، من الإعلان عن مقترح حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا”، موضحا أن “المؤتمر الوطني العام في طرابلس لديه جلسة غدا، في العاشرة صباحا لتأكيد الأسماء المرشحة للحكومة، وفي هذا الوقت لدينا هنا في الصخيرات مداولات مع المشاركين الآخرين، لذلك فغدا (اليوم الأربعاء) ستكون لدينا أسماء المرشحين”.

وأضاف “ليون” أن احتمالات الإعلان عن عن مقترح الحكومة “جيدة” وليست فقط مسألة تفاؤل، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن “هناك صورة أوضح عن المناصب الخمسة الرئيسية (رئيس الحكومة ونائبين بحقيبتين ونائبين بدون حقائب)، وعن الخيارات المطروحة، وهناك قائمة محددة بالأسماء، لكن لن نصرح بأي من هذه الأسماء”.

واستطرد “ليون” قائلا “لدينا اتفاقية نهائية متوازنة وهي فرصة عظيمة لليبيا، وحان الآن الوقت للاتفاق على حكومة وحدة وطنية كنقطة أخيرة تجعل هذه الاتفاقية شاملة وتمثل كافة الليبيين”

وأوضح “ليون” أن “ما تنويه الأمم المتحدة هو أن تستمع إلى كل المشاركين وأن تقدم مقترحا يتناسب مع اقتراحات الليبيين، وأن نلبي ما طلبه الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، حيث طلبوا منا الانتهاء من هذه الحكومة والاتفاقية خلال هذا الأسبوع”.

وكشف أن التوقيع النهائي على الاتفاقية بالأحرف الأولى سيكون بالمغرب، والتوقيع النهائي بليبيا، دون أن يكشف عن تاريخ التوقيع.

يشار إلى أن برلمان طبرق قرّر في جلسة الاثنين الماضي، تمديد ولايته إلى حين انتخاب سلطة تشريعية، الأمر الذي سيخلق جدلًا جديدًا خلال الحوار الليبي بالمغرب.

وأجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا، مشاورات مكثفة مع الأطراف الليبية، الإثنين، في مدينة الصخيرات المغربية، للتوافق على تشكيل حكومة وطنية.