فوز ثلاث علماء بجائزة نوبل في الكيمياء لأبحاثهم في الحامض النووي

كتب : هشام عواض

> أعلنت اليوم جائزة نوبل العالمية، عن فوز التركي عزيز سانكار و السويدي ليندال توماس و الامريكي بول مودريش، الجائزة بالمشاركة بيهم في مجال الكيمياء للعام 2015.

و ذلك بسبب أبحاثهم في مجالات الحامض النووي الـ DNA ، حيث أجروا الدراسات الميكانيكية للإصلاح الحامض النووي.

و الفريق أجرى أبحاث حول إصلاح الحامض النووي بعضوية العالم التركي عزيز سانكار وهو متخصص في إصلاح الحمض النووي، ونقاط التفتيش دورة الخلية،على مدار الساعة الإيقاعية.

> و العالم الأمريكي بول مودريش و هو بروفيسور بجامعة ديوك الأمريكية و باحث في معهد هاورد هيوز، و هو باحث في إصلاح عدم تطابق الحمض النووي .

> و العالم السويدي توماس ليندال وهو متخصص في أبحاث السرطان بمعهد أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة .