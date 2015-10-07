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فوز ثلاث علماء بجائزة نوبل في الكيمياء لأبحاثهم في الحامض النووي

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فوز ثلاث علماء بجائزة نوبل في الكيمياء لأبحاثهم في الحامض النووي فوز ثلاث علماء بجائزة نوبل في الكيمياء لأبحاثهم في الحامض النووي

العلماء الثلاثة الحائزين علي جائزة نوبل في الكيمياء 2015

كتب : هشام عواض
> أعلنت اليوم جائزة نوبل العالمية، عن فوز التركي عزيز سانكار و السويدي ليندال توماس و الامريكي  بول مودريش، الجائزة بالمشاركة بيهم  في  مجال الكيمياء للعام 2015.

و ذلك بسبب أبحاثهم في  مجالات الحامض النووي  الـ DNA ، حيث أجروا الدراسات الميكانيكية للإصلاح الحامض النووي.

و الفريق  أجرى أبحاث  حول إصلاح الحامض النووي بعضوية  العالم التركي عزيز سانكار وهو متخصص في إصلاح الحمض النووي، ونقاط التفتيش دورة الخلية،على مدار الساعة الإيقاعية.
> و العالم الأمريكي بول مودريش و هو بروفيسور بجامعة ديوك الأمريكية  و باحث في معهد هاورد هيوز، و هو باحث في  إصلاح عدم تطابق الحمض النووي .
> و العالم السويدي توماس ليندال وهو متخصص في أبحاث السرطان بمعهد أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة .

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