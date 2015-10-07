أخبار عاجلة

العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
العين الثالثة: ك. إيهاب جلال يوضح مميزات اللاعب أحمد الشيخ في الملعب -
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية -
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية -
أمين سر «خارجية البرلمان»: ما يحدث في سوريا تصعيد خطير -
مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات محدودة -
مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة -
برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

فتح معبر رفح استثنائيا لعودة 2800 حاج فلسطينى لقطاع غزة

Google+ Print
فتح معبر رفح استثنائيا لعودة 2800 حاج فلسطينى لقطاع غزة فتح معبر رفح استثنائيا لعودة 2800 حاج فلسطينى لقطاع غزة
فتح معبر رفح البرى أبوابه، اليوم الأربعاء، لعبور أول دفعة من الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة عن طريق مطار القاهرة، وعددهم نحو 2800 حاج فلسطينى، من أبناء قطاع غزة، مقررًا وصولهم على مدى 4 أيام متواصلة.

وقال مصدر مسئول فى المعبر، إنه من المقرر أن يعبر اليوم 250 حاجًا فلسطينيًا من بين 2800 يصلون معبر رفح فى حافلات تنقلهم من مطار القاهرة على دفعات تحت حراسة أمنية مشددة.

وأشار المصدر، فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ فى المعبر وإلغاء إجازات العاملين لتمكين جميع المسافرين من العبور فى أسرع وقت.

وشددت قوات الأمن إجراءات التأمين حول محيط معبر رفح، وانتشرت قوات أمنية على بوابة المعبر، كما تم تأمين الطريق الدولى الذى يسلكه الحجاج فى نطاق محافظة شمال سيناء حتى الوصول لبوابة المعبر.

وقال مصدر أمنى، إن كل فوج من الحجاج يتم تأمين حافلاتهم بواسطة قوة فور وصولهم للحدود الإدارية للمحافظة حتى رفح.

وكان 580 حاجا فلسطينيا تمت عودتهم ظهر الأسبوع الماضى من الأراضى المقدسة عن طريق مطار القاهرة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365