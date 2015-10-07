أتوبيس يصعد الرصيف ويحصد أرواح 4 عمال بالإسكندرية

لقى 4 عمال مصرعهم دهسًا تحت عجلات أتوبيس تابع لإحدى الشركات بعد صعوده الرصيف بالإسكندرية.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفين بالطريق الصحراوى أمام مدخل كينج مريوط.

بالفحص تبين أنه أثناء سير الأتوبيس رقم س ف د مصر "تابع لشركة أيمكوفود للصناعات الغذائية" قيادة "ماجد.م.م" 28 سنة سائق مقيم أبو حمص - محافظة البحيرة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها وصعوده بالأتوبيس قيادته أعلى الرصيف واصطدامه بكل من "فوزية س ق" 64 سنة ، و"آية.ع.م" 22 سنة، و"جمال .ع.ف" 54 سنة، و"جمال.م.ع" 49 سنة "جميعهم من العاملين بشركة الأندلسية للصناعات الغذائية – ومقيمون دائرة القسم عدا الرابع مقيم دائرة قسم محرم بك "مما أدى إلى وفاتهم".

تمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم نقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى العامرية، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان العامرية، وجار العرض على النيابة.