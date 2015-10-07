فوز أمريكى وتركى وسويدى بجائزة نوبل للكيمياء 2015

قالت اللجنة المانحة لجوائز نوبل اليوم الأربعاء في بيان إن السويدي توماس لندال والعالم بول مورديك المقيم في الولايات المتحدة وعزيز سنكار المولود في تركيا فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2015 لإسهاماتهم في وضع خريطة لكيفية قيام الخلايا بإصلاح تلف الحمض النووي.

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في حيثيات منح الجائزة البالغة ثمانية ملايين كرونة سويدية (969 ألف دولار) "قدمت جهودهم معرفة أساسية لكيفية وظائف الخلية الحية وهو ما يستخدم على سبيل المثال في ابتكار علاجات حديثة للسرطان".

وجائزة نوبل في الكيمياء هي ثالت جوائز نوبل التي اعلنت لهذا العام ومنحت الجائزة لأول مرة عام 1901 تكريما للانجازات التي تتحقق في مجالات العلوم والآداب والسلام وفقا لوصية الفريد نوبل مخترع الديناميت.