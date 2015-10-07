"الملاحة الجوية": حركة الطيران منتظمة ولم تتأثر بسوء الطقس

‫أكد الكابتن إيهاب محيى الدين، رئيس الشركة المصرية لخدمات الملاحة الجوية، اليوم الأربعاء، أن حركة الطيران منتظمة حتى الآن بمطار القاهرة الدولى رغم سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن حركة السفر والوصول منتظمة بالمطار ولا توجد أى تأثيرات على الحركة الملاحية.

وأضاف محيى أن هطول الأمطار فى بعض المناطق لا تؤثر على حركة الطيران ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات والتأثير على الحركة الملاحية يكون فقط عند وصول الرياح إلى مستوى معين وعدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة.

وأشار إلى أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع الطقس أولاً بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ.

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