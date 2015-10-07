حجز إعادة محاكمة المتهمين "بأحداث عنف المرج" لجلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم

حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، وبعضوية المستشارين خالد عوض وأحمد شوقى، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين من جماعة الإخوان فى القضية رقم 6768 سنة 2015 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج" للحكم 3 نوفمبر المقبل.

وصدر ضد المتهمين حكم غيابى بالمؤبد هما و6 آخرين وتقدم دفاعهما بطلب إعادة إجراءات محاكمتهما.

كان أمر الإحالة قد أسند للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج، وأسفرت عن مصرع 7 أشخاص.