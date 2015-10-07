حجز موظفة بمرور السلام بتهمة تلقى رشوة مقابل إصدار شهادات لسيارات مهربة

أمرت نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد دبوس، وبإشراف محمد عبد الشافى، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، حجز موظفة بمرور مدينة السلام بتهمة تلقى رشوة مقابل إصدار شهادات بيانات لسيارات مهربة وليس لها أورق بالاشتراك مع سمسار، وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة.

كشفت تحقيقات نيابة السلام، أن المتهمة تعمل موظفة بمرور مدينة السلام كانت تصدر شهادات بيانات لسيارات مهربة وليس لها أوراق مقابل الحصول على رشوة بالاشتراك مع سمسار كان يقوم بدور الوسيط بين "الزبون" صاحب السيارة المهربة والموظفة التى كانت تصدر شهادات البيانات والمبالغ كان يتقاسمها الموظفة والسمسار.

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