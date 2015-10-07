"مرور الجيزة" يضبط 80 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال شهر سبتمبر الماضى

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية، بناء على تعليمات اللواء طارق نصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، لرصد كل المخالفات المرورية ومتابعة الحالة الأمنية بكل الطرق والمحاور وإزالة أى معوقات تؤدى إلى إحداث زحامات مرورية.

وتمكنت الإدارة العامة للمرور خلال شهر سبتمبر الماضى من ضبط 80008 مخالفات مرورية منها 53 مخالفة السير عكس الاتجاه وحجز 2176 سيارة مخالفة لشروط التراخيص 138 مخالفات عدم ربط أحزمة أمان والتدخين والتحدث فى الهواتف المحمولة أثناء القيادة وتم رفع 82 من السيارات والمركبات المتنوعة من الميادين والشوارع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفين.

وتواصل إدارة المرور فى رصد المخالفات المرورية وإعادة الانضباط لجميع الشوارع والميادين، وذلك من خلال الحملات المرورية التى يتم شنها بشكل يومى.

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