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ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية بحوزة خارجين على القانون فى حملة بنجع حمادى

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ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية بحوزة خارجين على القانون فى حملة بنجع حمادى ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية بحوزة خارجين على القانون فى حملة بنجع حمادى
شنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى فى قنا، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان، رئيس فرع البحث، تحت إشراف اللواء هشام خطاب، مدير مباحث المديرية، حملة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية ومروجى ومتعاطى المواد المخدرة.

تم تشكيل قوة أمنية من ضباط فرع البحث بنحع حمادى والتى ضمت كلا من المقدم حسام فصيح، رئيس مباحث نجع حمادى، والرائد عمرو الخطيب، رئيس مباحث دشنا، والنقباء أحمد عكاشة ومحمود إسماعيل ومحمد حسن.

أسفرت الحملة عن ضبط "إبراهيم.ص.ن"، 32 سنة، عامل، وبحوزته بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها، و10 طلقات من ذات العيار، و"محمد.ج"، 27 سنة، عامل، وبحوزته بندقية خرطوش، و7 طلقات من ذات العيار، و"أحمد.م.ا"، 23 سنة، وبحوزته لفافة ورقية من عشب نبات البانجو المخدر، و30 قرص تامول المخدر، و"أشرف.ا.م"، بحوزته 10 أقراص تامول.

كما تم ضبط "رمضان.ع.ر"، 24 سنة، عامل أجرة، وبحوزته 8 أقراص تامول، و"محمد.ع"، 34 سنة، عامل أجرة، وبحوزته بندقية آلية بالخزينة الخاصة، و"معبد.ا.م"، 47 سنة، وبحوزته بندقية بلجيكى، و91 طلقة من ذات العيار وبندقية آلية.

تحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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