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القبض على عاطل بحوزته 180 قرصا مخدرا فى الإسماعيلية

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القبض على عاطل بحوزته 180 قرصا مخدرا فى الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته 180 قرصا مخدرا فى الإسماعيلية
تمكنت مباحث قسم ثان الإسماعيلية، من القبض على عاطل بحوزته 180 قرص مخدر بقصد الإتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان ومعاونيه النقباء عبدالرؤوف شاهين، وأحمد ثروت وإسلام مشهور معاونى المباحث بالقبض على (م. ط. ع) 21 سنة عاطل مقيم مساكن الإحلال بحوزته عدد ( 180 ) قرصا مخدرا ومبلغ مالى قدره ( 800 جنيه ) وتليفون محمول.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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