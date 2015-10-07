ضبط صاحب محل مصوغات تعاون مع مسجل خطر لسرقة المنازل بالإسكندرية

تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية من ضبط صاحب محل مصوغات، قام بالتعاون مع مسجل خطر بسرقة عدد من المساكن وبيعها.

كانت معلومات قد وردت لضباط مجموعة مكافحة سرقات المساكن برئاسة العميد ياسر سرى، رئيس قسم مكافحة جرائم السرقات بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد قيام كل من "عمر.ا.م"، 38 سنة، عاطل، مقيم دائرة شرطة ثان المنتزه، والسابق اتهامه فى 5 قضايا "سرقة – أقراص مخدرة" آخرها القضية جنح سيدى جابر "سرقة"، و"محمد.ع.م"، 60 سنة، صاحب محل مصوغات، ومقيم دائرة قسم ثان المنتزه، والسابق اتهامه فى القضية جنح قسم ثان المنتزه "إخفاء مسروقات"، قد كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبطهما، واعترفا بارتكاب عدد "4" حوادث سرقات بيانها هو القضية جنح أول الرمل عن بلاغ "سعد.ز.م" بسرقة مصوغات ذهبية وهواتف محمولة من داخل مسكنه بدائرة القسم، والقضية جنح قسم أول الرمل عن بلاغ "محمد.س.ج" بسرقة مصوغات ذهبية عدد "3" ساعات يد – وجهاز لاب توب – آى باد – هاتف محمول، و"2" فرو ثعلب – سيارة مرسيدس من داخل الفيلا سكنه، والقضية رقم جنح قسم أول الرمل عن بلاغ "نفين.ج.م" بسرقة مصوغات ذهبية من داخل مسكنها، والقضية رقم جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ "طارق.ف.ع" بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكنه.

وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق وتسلم المسروقات لمالكيها.