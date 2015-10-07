مصرع عجوز صدمته سيارة مجهولة أثناء استقلاله دراجة هوائية فى المنوفية

لقى عجوز مصرعه، اليوم الأربعاء، بقرية طملاى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام سيارة مجهولة به أثناء استقلاله دراجة هوائية على الطريق الفرعى للقرية، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارًا،لامن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف يفيد بمصرع محمود السيد الرملاوى 66 عاما ومقيم، بقرية طملاى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام سيارة مجهولة به أثناء استقلاله دراجة هوائية، تم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.