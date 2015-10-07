أخبار عاجلة

العين الثالثة: رأي ك. إيهاب جلال في جون أنطوي -
العين الثالثة: ك. إيهاب جلال يوضح مميزات اللاعب أحمد الشيخ في الملعب -
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية -
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية -
أمين سر «خارجية البرلمان»: ما يحدث في سوريا تصعيد خطير -
مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات محدودة -
مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة -
برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع عجوز صدمته سيارة مجهولة أثناء استقلاله دراجة هوائية فى المنوفية

Google+ Print
مصرع عجوز صدمته سيارة مجهولة أثناء استقلاله دراجة هوائية فى المنوفية مصرع عجوز صدمته سيارة مجهولة أثناء استقلاله دراجة هوائية فى المنوفية
لقى عجوز مصرعه، اليوم الأربعاء، بقرية طملاى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام سيارة مجهولة به أثناء استقلاله دراجة هوائية على الطريق الفرعى للقرية، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارًا،لامن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف يفيد بمصرع محمود السيد الرملاوى 66 عاما ومقيم، بقرية طملاى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام سيارة مجهولة به أثناء استقلاله دراجة هوائية، تم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365