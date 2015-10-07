جولة داخل غرف الطعام بمنازل 5 نجمات عربيات

تتألّق غرف الطعام في منازل النجمات العربيات بتصاميمها الجذابة، وتؤشّر إلى أنّهم يولين العزائم أهميةً، علماً أن بعضهن يهوى فن الطهو!

"سيدتي نت" يجول على غرف الطعام في منازل نجمات عربيات شهيرات:

1. ماغي فرح

تزدان غرفة الطعام في منزل الإعلامية ماغي فرح باللوحات وأطباق "الليموج" الزرقاء، فيما تتدلّى ثريا برونز رائعة من السقف، تسلّط إنارتها على سطح الطاولة البلّورية، كاشفة عن زخارف قاعدتها. وتحوطها كراس أنيقة. كما تتعدّد الأعمال الفنية في هذه الغرفة، كرفّ زجاج يرتفع فوق قاعدة خشبية معتّقة، يضمّ آنيتين كحليّتين فرنسيّتين.

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2. "ليدي فوزازا"

قام المصمم اللبناني مارسيل بطرس بتصميم مائدة الطعام في منزل المصمّمة "ليدي فوزازا"، وكان أعدّها خصيصاً للمكان. وتمتاز هذه القطعة بحرفيّة تفاصيلها، والحفر على الخشب، وكذلك سطحها الزجاجي، الذي تظهر من خلاله تفاصيل قاعدتها المميّزة.

3. ديما صادق

تنفتح غرفة الطعام في منزل الإعلاميّة ديما صادق القديم على الصالون مباشرةً، وتتضمّن طاولة مربّعة الشكل، مشغولة من الخشب البنيّ، وسطحها من الزجاج، ويحوطها 12 كرسياً خشبياً، تجمع في تصميمها ما بين الخشب وقماش "الشامواه" الناعم العسلي. لا يغيب "الدرسوار" عن هذه المساحة، بطرازه الذي ينسجم مع الطاولة والكراسي، ويرفع فوق سطحه مجموعة من إطارات الصور الخاصّة بأفراد العائلة.

4. ديانا رزق

تبدو مكوّنات غرفة الطعام في منزل مقدّمة البرامج ديانا رزق تقليدية، لكن طاولتها تمتاز بتصميمها المعدّ من خشب "التك" الطبيعي غير المطلي، وكذلك الكراسي التي تحوطها. هناك، تتجلّى اللمسة الملوّنة، التي تشيع البهجة على الديكور، في زوجين من الكراسي المكسوين بنسيج مخملي مقلّم، كما في زوجين من اللوحات مثبتين على الجدار.

5. رانيا محمد

تتقدّم غرفة الطعام في منزل الفنانة رانيا محمد طاولة خشبية ومقاعد مكسوّة بالجلد الأبيض، مع جدار لافت إلى اليمين محمّل بصور الفنانة.

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