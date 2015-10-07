8 نصائح لاختيار شنط سفر مثالية

يترتب على المسافرين التخطيط جيداً لرحلاتهم، من دون إهمال التفاصيل الهامّة التي قد تجعل تجربة السفر ممتعة أو مرهقة. ومن بين هذه الأمور اختيار شنط سفر مناسبة، من خلال اتباع النصائح الآتية:

اختاري:

1. شنط سفر ذات ألوان جريئة. في هذا الإطار، تروج الألوان المشرقة من الأزرق الاستوائي إلى الزهري والأخضر المصفر في عالم شنط السفر حالياً، ما يؤشّر إلى طابع حاملها المميز في الأزياء وأسلوب الحياة، بالإضافة إلى سهولة تمييزها عن تلك التقليدية في محطّات السفر.

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2. شنط سفر صلبة أم ليّنة؟ يشكل هذا الاختيار معضلةً قديمة بين المسافرين، إلا أن الحل هو: "ليختر كلّ شخصٍ ما يفضله". تشكّل شنط السفر الصلبة الخيار الأفضل لمن يفضلون القوة والمتانة، فتلعب المكونات المادية لهذه الشنط دوراً هاماً. تجدر الإشارة إلى أن غالبية شنط السفر العصرية في الأسواق، اليوم، مصنوعة من مادة "البولي كربون" التي تمتاز بخفة وزنها وقابليتها للثني، في حين تجمع مادة "البوليبربيلين" بين القوة والمرونة وخفة الوزن، ولذا يفضلها المسافرون المتمرسون في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تميل تصاميم شنط السفر المصنوعة من هذه المادة (البوليبربيلين) إلى شكل الصندوق بطرازه القديم، بالإضافة إلى وزنها الثقيل.

3. شنط سفر تلائم حاجاتك: تعتبر معرفتك الدقيقة بحاجات السفر أمراً ضرورياً يساعدك على اختيار الحقيبة الأمثل. وتعد تصاميم الحقائب رمزاً في عالم الموضة أكثر من كونها أداة للسفر فحسب، ولا مجال لاعتبارها مجرد خيار عادي لمعظم المسافرين من ذوي الخبرة.

4. شنط سفر تستحق عناء حملها: إن الاهتمام بوزن الأمتعة ليس بالأمر المعقد، كلما كانت شنطة السفر أخف ازدادت إمكانية حزم الأغراض والهدايا التذكارية.

5. شنط سفر قابلة للتوسع: إن هذه الميزة من السمات الأساسية المخفيّة أثناء جلسات توضيب الكثير من الأغراض. تمنحك خاصية توسيع الشنطة إمكانية توضيب الحجم الزائد في المرحلة الأخيرة، لكي تستغلي الشنطة إلى الدرجة القصوى، بدون الحاجة إلى القفز عليها لضغط حجمها، أو المعاناة من أجل إغلاق السحاب الرئيس.

6. شنط سفر ذات تأمين دولي حقيقي للحصول على الراحة والأمان: لا يرغب أي من المسافرين بأن يتورط بحمل شنط مكسورة خلال سفره. في معظم الحالات، يضطر المسافرون إلى سحب شنط السفر التالفة طوال الرحلة لأنها لا تأتي مع تأمين دولي! لذا، اختاري شنط سفر من العلامات التجارية الشهيرة عالمياً، العلامات التي تضمن لك الحصول على خدمة العملاء على مستوى العالم بسبب حضورها العالمي في السوق.

7. شنط سفر مزودة بقفل: اختاري شنط سفر تحوي القفل المدمج ذا الخانات الثلاث، حيث أنها ستوفر عليك عناء فقدان وإيجاد القفل المنفصل في كل مرة. تعلمي كيفية استخدام القفل لدى موظفي المتجر نفسه، أو يمكنك أن تطلبي منهم تثبيت الرمز الذي تطلبينه. احفظي الرمز السرّي في هاتفك/ دفتر الملاحظات حرصاً على عدم فقدانه.

8. شنط سفر منظمة: تساعد الترتيبات الداخلية المنظمة على جعل التوضيب عملية أكثر متعة وتنظيماً. وتعمل شنطة الأحذية على منع ملابسك من الاتساخ، بينما تساعد الشنطة المخصصة للملابس المبللة في الحفاظ على ملابس السباحة المستخدمة. كما تتوفر ألواح داخلية مقسمة تعمل على فصل الملابس المستعملة عن النظيفة. وضّبي شنطة أدوات الزينة ومجموعة الملابس، ولن تشعري بالإحراج عند فتح شنطة سفرك في الأماكن العامة.

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