«الصحة» تتعاقد على 90 ألف عبوة «كيوريفو» لعلاج فيرس سى بنسبة شفاء 100%

أعلنت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، عن تعاقدها مع شركة أبفى الأمريكية لتوريد 90 ألف عبوة من عقار كيوريفو” Qurevo ” أحدث أحدث أدوية الجيل الثانى لعلاج فيروس سى لعلاج 30 ألف مريض.

وأكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة فى تصريحات صحفية ، أن غداً الخميس، سيتم عقد مؤتمر صحفى بحضور السفير الأمريكى بالقاهرة ووزيرى الصحة والاستثمار لإطلاق العلاج بالعقار الجديد بمراكز الكبد على مستوى الجمهورية. وأوضح وحيد دوس أن نسب الشفاء بالعقار الجديد تصل إلى 100% كما أنه سيحل كافة المشاكل المرضية لعلاج التشمع الكبدى.