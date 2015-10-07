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لحواء.. نصائح غذائية لحمايتك من الاضطرابات الهرمونية

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لحواء.. نصائح غذائية لحمايتك من الاضطرابات الهرمونية لحواء.. نصائح غذائية لحمايتك من الاضطرابات الهرمونية
تتعرض بعض السيدات للإصابة ببعض المشاكل الصحية ومن أشهرها اضطرابات هرمونات الجسم، والتى يترتب عليه تأخر الدورة الشهرية عن موعدها.

حول ذلك تقول نهى سعيد، استشارى التغذية العلاجية، إن اهتمام المرأة بتناول كوبين من اللبن يوميا بشرط أن يكون منزوع الدسم لتجنب البدانة يساهم فى زيادة البكتيريا المفيدة داخل الأمعاء ويؤدى لتقليل إصابتها بمشاكل الهضم التى يسببها خلل مستوى هرمونى الاستروجين والبروجستيرون التى تعانى منهما المرأة قبل موعد الدورة الشهرية.

وتستكمل د.نهى قائلة "يجب على المرأة الحرص على تناول وجبة الإفطار وعدم أهمالها بشرط أن تتضمن أطعمة صحية وخفيفة مثل كوب لبن ثمرة فاكهة قطعة جبن قليل الدسم وخفيفة الملح وربع رغيف خبز.

وتتابع د.نهى قائلة "يجب الاهتمام بتناول الأغذية المحتوية على القمح والخضراوات والفواكه مثل الجرز والبطاطس والتفاح نظرا لأنهم يساعدوا على عمل توازن بين هرمونى الاستروجين والبروجستيرون، كما يفضل عدم الإفراط فى شرب المشروبات التى تحتوى على مادة الكافيين.
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