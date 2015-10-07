وصول 8500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

صرح عبدالرحيم مصطفى، المُتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء “الزيتيات”، يستعد اليوم “الأربعاء”، لاستقبال السفينة “مايل 3″، وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

ويستعد ميناء “الأدبية”، اليوم لاستقبال السفينة “نافيك 8 أرونالدو”، وعلى متنها 10 الأف و268 طن كيماويات ايثيلين دايكلورايد قادمة من أمريكا.

ويشهد ميناء “نويبع”، اليوم استقبال العبارة “أيلة”، وعلى متنها 278 راكب و2 سيارة و براد و2 باص جيت، كما تغادر العبارة “برنسيسة”، وعلى متنها 597 راكب و4 سيارة، والسفينة “سينا”، وعلى متنها 32 براد و10 تريلا .

ويستعد ميناء “سفاجا”، اليوم لاستقبال السفينة “بوبوس”، وعلى متنها 59 ألف و728 طن قمح قادمة من أمريكا، حيث تم رفع درجة الاستعداد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالميناء، لإنهاء ما يلزم من إجراءات لخروج الشحنة.

ويستقبل الميناء العبارة “مسرة”، وعلى متنها 766 راكب و18 شاحنة و5 سيارة، والسفينة “الحرية”، وعلى متنها 3 شاحنة، و3 راكب، كما يغادر الميناء العبارة “أمانة”، وعلى متنها 1097 راكب و44 سيارة و6 شاحنة، والسفينة “بوسيدون اكسبريس”، وعلى متنها 11 راكب و27 شاحنة، والسفينة “نما اكسبريس”، وعلى متنها 53 شاحنة .

كما يستعد ميناء “سفاجا”، اليوم لاستقبال العبارة القاهرة، وعلى متنها 459 راكب و30 سيارة، والعبارة “أمانة”، وعلى متنها 1869 راكب و46 سيارة و12 شاحنة، والسفينة “نما اكسبريس”، وعلى متنها 33 شاحنة، كما غادرت العبارة “مسرة”، وعلى متنها 605 راكب و29 سيارة و11 شاحنة، والعبارة “القاهرة”، وعلى متنها 872 راكب و77 سيارة و5 شاحنة، والسفينة “الحرية”، وعلى متنها 44 شاحنة و6 راكب.