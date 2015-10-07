ضبط 53 لفافة بانجو بحوزة عاطل فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

ألقت مباحث القنطرة شرق بالإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته 53 لفافة بانجو بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية والرائد محمود على رئيس مباحث مركز القنطرة شرق ومعاونيه بالقبض على المدعو (س.ع.ع) 39 سنة عاطل مقيم التقدم - دائرة المركز حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بحوزته (53) لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (4 كيلو جرامات) ومبلغ مالى قدره (465 جنيها) وتليفون محمول.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول، لتسهيل الاتصال بعملائه، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.