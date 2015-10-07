عودة حركة المرور لطبيعتها بعد سحب الأتوبيس المعطل أعلى كوبرى أكتوبر

انتظمت حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر بعد سحب أتوبيس ركاب تابع لإحدى شركات السياحة تعطل على كوبرى اكتوبر.

انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى المكان، وتم تيسير حركة المرور أمام السيارات وتم سحب الأتوبيس إلى جانب الطريق وإصلاحه ويشهد الطريق حالة من السيولة المرورية بعدما تكدست السيارات للقادم من مناطق الجيزة وفى طريقه مدينة نصر ومصر الجديدة.

كان الرائد وائل عجاج، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بتوقف حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر بسبب عطل فى أتوبيس.

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية الناجمة عن العطل وتيسير حركة المرور أمام السيارات.