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ضبط 4 آلاف قرص مخدر داخل منزل عاطل يتاجر فى المخدرات بدار السلام

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ضبط 4 آلاف قرص مخدر داخل منزل عاطل يتاجر فى المخدرات بدار السلام ضبط 4 آلاف قرص مخدر داخل منزل عاطل يتاجر فى المخدرات بدار السلام
تمكن رجال المباحث بقسم شرطة دار السلام، فى إلقاء القبض على عاطل يتخذ من منزله وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى ببيبع المواد المخدرة، وبحوزته 4 آلاف قرص مخدر، ومبلغ مالى وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات، تفيد بقيام "أيمن.ش.ا" 27 سنة عاطل ومقيم عزبة خير الله ـ دائرة قسم دار السلام يقوم ببيع المواد المخدرة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المكان وألقى القبض عليه .

وتبين من خلال عمليات الفحص، أنه من محافظة قنا ومحكوم عليه فى القضية رقم 17302/2411 لسنة 2013م أبو تشت / قنا "سلاح نارى" والمقضى فيها بالسجن بالموبد، ويقوم بالاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من منطقة سكنه مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى وبداخل منزله 4000 قرص مخدر ومبلغ مالى 1500 جنيه.

وبمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365