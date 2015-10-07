مصرع شاب صعقته الكهرباء أثناء إصلاح "فيشة تليفزيون" فى البحيرة

تلقى صباح اليوم مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، بلاغًا من المستشفى العام بوصول عصام السيد عبدالله أحمد موظف، ومقيم عزبة المكتب دائرة المركز جثة هامدة (ادعاء صعق كهربائى).

بسؤال والده "السيد عبدالله أحمد" فلاح ومقيم بذات الناحية، أقر بأنه أثناء قيام نجله المتوفى بإصلاح فيشة التليفزيون صعقه التيار الكهربائى مما أدى لوفاته ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صعق كهربائى، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر المحضر 4284/2015 إدارى المركز، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة بمعرفة أسرة المجنى عليه.

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