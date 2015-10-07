سيدة تتعرض لسرقة حقيبتها وقوات التدخل السريع تضبط الجناة بمدينة نصر

نجحت قوات التدخل السريع بالقاهرة أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بمدينة نصر فى إلقاء القبض على عاطلين يقومان بتكوين تشكيل عصابى، سرقا سيدة أثناء استقلالهم دراجة بخارية، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور النقيب خالد حسن ـ الضابط بالإدارة العامة لقوات الأمن "التدخل السريع" وبصحبته القوة المرافقة بشارع الخليفة الطاهر ـ دائرة قسم مدينة نصر ثان استغاثت به "فاطمة.س.ج"53 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة القسم، لقيام شخصين " أدلت بأوصافهما التقريبية " يستقلان دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية" قاما بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى 300 جنيه وبطاقة الرقم القومى ومتعلقاتها الشخصية وفرا هاربين.

وبتتبع خط سير هروبهما أمكن ضبطهما وهما "محمد.ع.ا"21 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المقطم والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 79 لسنة 2014م المقطم "مخدرات"، و "مصطفى.ا.م" 32 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المقطم، وذلك أثناء استقلالهما دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية" ملك الأول وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبعرضهما على المجنى عليها تعرفت عليهما واتهمتهما بسرقتها بالإكراه.

وبتطوير مناقشتهما بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم، اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الحقائب والهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة وارتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات فى مسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتولت النيابة العامة التحقيق.