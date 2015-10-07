زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر إثر تعطل أتوبيس ركاب

تسبب تعطل أتوبيس ركاب تابع لإحدى شركات السياحة أعلى مسجد النور بكوبرى أكتوبر فى تكدس مرورى أمام العديد من السيارات للقادم من مناطق الجيزة وفى طريقه إلى مصر الجديدة ومناطق شرق العاصمة وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى المكان، لتيسير حركة المرور أمام السيارات.

كان الرائد وائل عجاج، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بتوقف حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر بسبب عطل فى أتوبيس.

على الفور، انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية الناجمة عن العطل وتيسير حركة المرور أمام السيارات.