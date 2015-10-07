مجلس حكماء المسلمين يبحث فى الأردن غدا ملف انتهاكات إسرائيل للمسجد الأقصى

يعقد مجلس حكماء المسلمين، غد الخميس، اجتماعًا يترأسه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالعاصمة الأردنية عمان، لبحث آخر المستجدات على الساحة العربية والإسلامية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الاجتماع ملف الانتهاكات الصهيونية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وتصعيد قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة، إلى جانب عدد من القضايا العربية والإسلامية التى تم وضعها على جدول أعمال الاجتماع ويعمل المجلس على حلها.

يذكر أن مجلس حكماء المسلمين، قد تأسس فى يوليو من العام الماضى، بهدف تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة، وكسر حدَّة الاضطراب والاحتراب التى سادت مجتمعات كثيرة من الأمَّة الإسلاميَّة فى الآونة الأخيرة، وتجنيبها عوامل الصِّراع والانقسام .

ويضم المجلس الذى يترأسه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فى عضويته مجموعة من علماء الأمة الإسلامية وخُبَرائها ووُجَهائها ممن يتسمون بالحكمة والعدالة والاستقلال والوسطيَّة.