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تأجيل نظر طعن حجازى والبلتاجى على حبسهم فى قضية تعذيب ضابط برابعة

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تأجيل نظر طعن حجازى والبلتاجى على حبسهم فى قضية تعذيب ضابط برابعة تأجيل نظر طعن حجازى والبلتاجى على حبسهم فى قضية تعذيب ضابط برابعة
قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من كل من صفوت حجازى ومحمد البلتاجي وآخرين على حكم حبسهم في قضية تعذيب ضابط فى ميدان رابعة العدوية، أثناء اعتصام الإخوان إلى جلسة 4 نوفمبر للمداولة.

واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين والذى طلب تأجيل نظر الطعون لحين ورود مذكرة نيابة النقض، كما تقدم محمد طوسون محامى الجماعة بطلب لهيئة المحكمة للحصول على نسخة ضوئية من مذكرة نيابة النقض الاسترشادية فى القضية، للتمكن من الترافع على ما بها من حيثيات، سواء طالبت بقبول طعن المتهمين أو رفضه.

وحضر للدفاع عن قيادات الإخوان، المحامون محمد طوسون، وأسامة الحلو، وعدد من أعضاء هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، قضت بإدانة كل من محمد محمود زناتي وعبدالعظيم محمد بالسجن 10 سنوات، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى بالسجن المشدد 20 سنة، لاتهامهم جميعا بتعذيب ضابط وأمين الشرطة فى ميدان رابعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين التحريض على العنف، واستعمال القوة والسلاح، وتعذيب مواطن واحتجازه قسريا، إلى جانب انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل العمل بالدستور.
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