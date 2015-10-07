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مساعد الرئيس السودانى يغادر القاهرة فى طريقه إلى الخرطوم

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مساعد الرئيس السودانى يغادر القاهرة فى طريقه إلى الخرطوم مساعد الرئيس السودانى يغادر القاهرة فى طريقه إلى الخرطوم
غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأربعاء، المهندس إبراهيم محمود حامد مساعد الرئيس السودانى ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى الحاكم متوجها إلى الخرطوم على متن طائرة خاصة بعد زيارة استغرقت عدة ساعات.

والتقى المهندس حامد خلال زيارته عددا من كبار المسئولين، لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين والسودان فى كل المجالات، إضافة لبحث التطورات الأخيرة فى المنطقة خاصة ملف مياه النيل وسد النهضة.
>وتناولت المباحثات المصرية السودانية الأزمات فى سوريا وليبيا والوضع فى القرن الأفريقى واليمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

وكان فى وداع مساعد الرئيس السودانى بصالة كبار الزوار بالمطار أعضاء السفارة السودانية بالقاهرة.
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