إطلاق نار بين عائلتى السلايفة والدقايمة يعطل الدراسة بـ3مدارس بأسيوط

تسبب تبادل إطلاق النيران بمحيط 3 مدارس بين عائلتين لخلافات ثأرية بينهما فى تعطل الدراسة بهما بقرية دير القصير شرق التابعة لمركز القوصية فى أسيوط.

تلقى عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إخطارا من محمد عبد المعتمد مدير إدارة الأمن بالمديرية، يفيد وصول بلاغ من إدارة القوصية التعليمية بوجود تبادل لإطلاق النيران بين عائلتى "السلايفة والدقايمة "بقرية دير القصير شرق بمحيط مدارس " جمال جودة الإعدادية للبنات ودير القصير شرق الابتدائية المشتركة ودير القصير شرق الإعدادية للبنين "فترة مسائية ".

على الفور أمر وكيل الوزارة بإبلاغ الأمن بالواقعة وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المدارس.