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بالصور.. القمامة تحاصر المدارس بالغربية ومديرية التعليم تفشل فى حل الأزمة

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حاصرت أكوام القمامة أسوار المدارس فى محافظة الغربية، للأسبوع الثانى على التوالى، وشوهت المنظر الحضارى، وهددت حياة التلاميذ والعاملين بالمدارس من جراء انتشار الروائح الكريهة وتراكم القمامة على أبواب المدارس.

وفشلت مديرية التربية والتعليم بالغربية فى حل الأزمة رغم انتهاء الأسبوع الثانى من العام الدراسى، والتحذيرات اليومية من أضرار القمامة على أبواب المدارس.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" اليوم الأربعاء، العديد من المدارس تحاصرها القمامة وتعوق حركة الدخول والخروج، وسط تجاهل تام من المسئولين رغم احتفالات المحافظة اليوم بعيدها القومى، ولم تسلم مدرسة صادق الرافعى التجريبية، التى سيفتتحها المحافظ اليوم من وجود مخلفات مبان وأكياس القمامة على بابها الرئيسى رغم كونها أمام ديوان عام المحافظة بشارع البحر الرئيسى فى مدينة طنطا.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365