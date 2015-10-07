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توافد رؤساء المدن بديوان محافظة الغربية للمشاركة فى احتفالات العيد القومى

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توافد رؤساء المدن بديوان محافظة الغربية للمشاركة فى احتفالات العيد القومى توافد رؤساء المدن بديوان محافظة الغربية للمشاركة فى احتفالات العيد القومى
توافد رؤساء المدن والأحياء بمحافظة الغربية على ديوان عام المحافظة الكائن بشارع البحر بمدينة طنطا، للمشاركة الرسمية فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وسط تعزيزات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن الغربية.

وبدأت المنصة الرئيسية فى سرادق الحفل فى إذاعة الأغانى الوطنية، واستقبال الوافدين من المشاركين من رؤساء المدن والأحياء ووكلاء الوزارات وممثلى الشركات والنقابات ومؤسسات الدولة.

يذكر أن برنامج احتفالات المحافظة بعيدها القومى يتضمن طابور العرض، علم الجمهورية، وعلم المحافظة، وسيارات مكافحة الشغب، وعربات الحماية المدنية، وعربات الإسعاف، وسيارات الزهور لمراكز المدن والأحياء.

كما يتضمن البرنامج فرق وعروض مديرية الشباب والرياضة، وفرق وعروض لمديرية التربية والتعليم، وسيارة ميكروفون مركز إعلام طنطا، وستقام احتفالية شعبية للمواطنين مساء اليوم، أمام استاد طنطا الرياضى، تتضمن عروضا لفرق مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية.

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