ضبط ميكانيكى حول منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة

>تمكن رجال مباحث البحيرة، اليوم، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، من ضبط ميكانيكى لتحويله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بأبو المطامير.

كانت قد وردت معلومات لضباط قسم الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وضباط وحدة مباحث مركز أبو المطامير مفادها قيام "خ رم ال إب" ميكانيكى سيارات، ومقيم كوم الفرج أبو المطامير والسابق اتهامه فى عدد (4) قضايا متنوعة (نشل، ضرب) آخرهما القضية 4606/2007 جنح مركز أبو المطامير "ضرب" بإدارة ورشة بمنزله لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والعميد حازم حسن وكيل المباحث والرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث أبو المطامير، بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور بمسكنه وبحوزته عدد (5) قطع أسلحة عبارة عن طبنجة ماركة فالترينا عيار 6.5 ، عدد (3) طبنجات صوت جارى تعديلها، فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، عدد (1) فارغ طلقة خرطوش، عدد (5) إبر ضرب نار، تتك، ناشنكهات، مواسير، أجزاء متحركة وعدد ( 2 ) شانيور، عدد ( 1 ) منجله، مجموعة جاوكيش، زرادية، مجموعة مفكات متنوعة مختلفة الأحجام، أسياخ معدنية معدة لتصنيع إبر ضرب النار، مجموعة من المبارد المستخدمة فى التصنيع.

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار وإدارة الورشة لتصنيع الأسلحة النارية .

>وتحرر المحضر 15218/2015 جنح المركز.