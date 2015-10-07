وصول 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مايل 3، وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

كما يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة نافيك 8 أرونالدو، وعلى متنها 10 آلاف و268 طن كيماويات ايثيلين دايكلورايد قادمة من أمريكا.

فيما يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 278 راكبا و2 سيارة و1 براد و2 باص جيت، كما تغادر العبارة برنسيسة وعلى متنها 597 راكبا و4 سيارات والسفينة سينا وعلى متنها 32 براد و10 تريلات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوبوس وعلى متنها 59 ألفا و728 طن قمح قادمة من أمريكا، حيث تم رفع درجة الاستعداد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالميناء، لإنهاء ما يلزم من إجراءات لخروج الشحنة.

على جانب آخر تستقبل الميناء العبارة مسرة وعلى متنها 766 راكبا و18 شاحنة و5 سيارات والسفينة الحرية، وعلى متنها 3 شاحنات و3 ركاب، كما يغادر الميناء العبارة أمانة، وعلى متنها 1097 راكبا و44 سيارة و6 شاحنات، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 11 راكبا و27 شاحنة والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 53 شاحنة.

فيما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 459 راكبا و30 سيارة والعبارة أمانة، وعلى متنها 1869 راكبا و46 سيارة و12 شاحنة والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 33 شاحنة، كما غادرت العبارة مسرة وعلى متنها 605 ركاب و29 سيارة و11 شاحنة والعبارة القاهرة وعلى متنها 872 راكبا و77 سيارة و5 شاحنات والسفينة الحرية وعلى متنها 44 شاحنة و6 ركاب.