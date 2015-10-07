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بدء مراسم الاحتفال بالعيد القومى للغربية بحضور المحافظ ومدير الأمن

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بدء مراسم الاحتفال بالعيد القومى للغربية بحضور المحافظ ومدير الأمن بدء مراسم الاحتفال بالعيد القومى للغربية بحضور المحافظ ومدير الأمن
بدأت منذ قليل، مراسم احتفالات محافظة الغربية بعيدها القومى، بحضور السعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، ومساعد وزير الداخلية اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، ووكيل وزارة الأوقاف، ووكلاء الوزارة، ورجالات الدين الإسلامى والمسيحى، ورؤساء المدن والأحياء بالغربية، وحشد جماهيرى من القيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطنى وطابور العرض، علم الجمهورية، وعلم المحافظة، وسيارات مكافحة الشغب، وعربات الحماية المدنية، وعربات الإسعاف، وسيارات الزهور لمراكز المدن والأحياء.

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مصر 365