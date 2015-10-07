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وزير التعليم يفتح تحقيق فى واقعة «ضرب» طالبة بـ«خرطوم» بإحدى مدارس شبرا

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وزير التعليم يفتح تحقيق فى واقعة «ضرب» طالبة بـ«خرطوم» بإحدى مدارس شبرا وزير التعليم يفتح تحقيق فى واقعة «ضرب» طالبة بـ«خرطوم» بإحدى مدارس شبرا

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كلف الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التعليم والتعليم الفنى، لجان التفتيش والمتابعة بالوزارة بالتحقيق فى واقعة، إدعاء ولى أمر بمدرسة ذكى مبارك للتعليم الأساسى التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية تعرض ابنته للتعدى عليها بخرطوم من قبل إحدى المعلمات.
> وقال الشربيني، إن الإدارة التعليمية أرسلت لجنة أيضا للتحقيق فى الواقعة، مشيرا إلى أن بعض أعضاء اللجنة كشف على جسد الطالبة وتبين أنه لا توجد أية علامات بالتعدى عليه بالضرب باستخدام خرطوم، مضيفا أنه إذا ثبت التعدى على الطفلة سيتم استبعاد المعلم من التدريس وتطبيق الجزاء القانونى طبقا لما هو منصوص عليه فى القرارات الوزارية.

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