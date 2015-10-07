بالصور…الجيزة تحبط 4 محاولات لبناء أبراج سكنية مخالفة بشارع اللبيني

نجحت محافظة الجيزة فى إحباط 4 محاولات من مافيا البناء المخالف لإقامة أبراج سكنية بدون ترخيص بمنطقة اللبيني بالهرم.حيث استطاعت أجهزة المحافظة وحي الهرم من رصد عدد 4أبراج سكنية مخالفة تقام في شارع واحد تحت الانشاء يتم بناءها خلسة.في بدايتها حيث تراوحت عدد الادوار التي تم تنفيذها ما بين دور أرضي وأول مكرر ووجود تشوينات بالموقع لإستكمال البناء على أرض فضاء تم ردمها بعد إعدادها للبناء من قبل المقاولين المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة بملاحقة مقاولي البناء المخالف والعشوائى ورغبتهم فى تحقيق مكاسب سريعة وإستغلال حاجة الشباب إلى وحدة سكنية دون إتباع المواصفات الفنية فى أعمال البناء مما يشكل تهديداً للقاطنين بها

قامت الأجهزة المعنية ممثلة في حي الهرم وشرطة المرافق والجهات الأمنية بتنفيذ الحملة بطريقة سرية ومفاجأة للمخالفين حيث تستهدف هذه الحملات استعادة هيبة الدولة والقضاء علي مافيا مقاولي البناء المخالف وتعد هذه الحملة رسالة واضحة لمن تسول له نفسه مستقبلا في الخروج علي القانون بأن العقاب فوري وعاجل .

من جانبه أكد اللواء علاء هراس نائب المحافظ أن المرحلة القادمة سوف تشهد تطورا نوعيا في مواجهة مافيا البناء المخالف وهي خطة تقوم علي مواجهة هذه المباني المخالفة في مهدها قبل ان تكون واقعا يصعب السيطرة عليه وتشغل بالسكان ويستحيل تنفيذ إزالتها.

قاد الحملة اللواء إسماعيل عبد الواحد رئيس حي الهرم والمهندس أشرف خليل نائب رئيس الحي والنقيب أحمد شرف قائد شرطة المرافق بالهرم .